Вологда, 23 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Вытегорском районе Вологодской области неизвестные обокрали могилу бойца, погибшего в ходе спецоперации на Украине Антона Зернова, сообщают очевидцы в соцсети «Вконтакте».

BeSignNet Кладбище

Пользователи сообщают, что с могилы десантника исчез флаг ВДВ.

«Что сподвигло на такой «подвиг» людей, кто это сделал? Непонятно. Но просьба, верните на место этот флаг, это флаг нашего Антошки!!! Зачем он вам? Да еще и с кладбища», — написала жительница Вытегорского района «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, ефрейтор-пулеметчик 104 гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ Антон Зернов, погибший на Украине, посмертно был награжден орденом мужества.