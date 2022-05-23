Пермь, 23 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Руководство СУ СКР по Пермскому краю отчиталось о доходах за 2021 год. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Глава управления Денис Головкин за прошлый год заработал 4,6 млн рублей. В собственности имеет только два автомобиля: «Киа спотэйж» и «Деу Матиз». Добавим, Головкин возглавил пермское СУ СКР с 3 марта 2022 года.

Первый замглавы ведомства Дмитрий Анащенко указал годовой доход в 7,2 млн рублей. Владеет автомобилем «Меседес Бенц».

Замглавы управления Чингис Мушараев заработал чуть более 3 млн рублей. Является собственником двух квартир, одна из которых принадлежит наравне с супругой.

Еще один замглавы СУ СКР по региону Валерий Сафонов указал, что его доходы за 2021 год составили 3,3 млн рублей. Владеет двумя земельными участками, двумя гаражными боксами, квартирой и автомобилем «Мицубиси Аутлендер».