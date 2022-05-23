Курск, , 13:26 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы три пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

23 мая выявлено 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 20 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 114 тыс. 577 пациентов, в том числе 68 — за последние сутки.

Всего скончались 2478 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.