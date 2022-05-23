* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 23 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили трансляцию рекламы с «живыми людьми». Согласно письму, предоставленному газете «8 Собх», радикалы приказали всем типографиям и рекламным агентствам в Герате воздерживаться от использования в рекламе изображений живых людей.

Флаг Афганистана

В письме говорится, что решение было принято по предложению управления разведки провинции Герат и с одобрения муниципалитета. Также отмечается, что официальные лица в Кабуле устно подтвердили это решение.

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане было введено множество ограничений.