Красногорск, , 13:24 — REGNUM Зоны отдыха Подмосковья должны быть удобными для посетителей. Об этом 23 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В парке © Алексей Лазарев

«Все парки сегодня востребованы. Обращаю внимание, что там должны быть чистота, порядок, удобные сервисы», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что для полноценного и качественного отдыха в парках должен работать малый бизнес, который оказывает услуги посетителям.

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