Красногорск, 23 мая 2022, 13:24 — REGNUM Зоны отдыха Подмосковья должны быть удобными для посетителей. Об этом 23 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Все парки сегодня востребованы. Обращаю внимание, что там должны быть чистота, порядок, удобные сервисы», — сказал Воробьев.
Также глава региона отметил, что для полноценного и качественного отдыха в парках должен работать малый бизнес, который оказывает услуги посетителям.
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