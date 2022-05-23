Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 23 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии завершены спасательные работы по поиску на Эльбрусе четырех туристов и их спуску вниз. Поиски проходили в сложных погодных условиях, тем не менее их удалось завершить без потерь. Все спасенные чувствуют себя удовлетворительно, в помощи врачей не нуждаются, сообщили 23 мая в пресс-службе регионального управления МЧС

Цитата из х/ф «Вертикаль». Реж. Станислав Говорухин. 1967. СССР Туристы в горах

«Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Туристы благополучно доставлены на поляну Азау, от медицинской помощи отказались. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая группа туристов, находившихся на склоне Эльбруса, попросила о помощи. Им навстречу выдвинулись 11 спасателей МЧС РФ по КБР. Однако из-за сложных метеоусловий спуск не был завершен в тот же день. Кроме того, со спасателями пропала связь. После этого им на помощь были направлены 14 их коллег.