Петропавловск-Камчатский, 23 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. На встрече с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым работники Елизовской станции скорой помощи пожаловались на низкие заработные платы. Глава региона распорядился усилить меры поддержки не только врачей, но и фельдшеров, водителей и рядовых сотрудников станции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Yassmp-cmk.zdrav76.ru Скорая помощь

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«В рамках встречи был рассмотрен ряд актуальных вопросов, один из которых касается низкого размера заработной платы сотрудников скорой помощи. Я поручил министерству здравоохранения Камчатского края до 1 июня разобрать досконально все методики расчёта и представить предложения о возможностях повышения заработной платы, в первую очередь, водителям, которые получают очень низкий размер оплаты. Её, конечно, нужно поднимать до достойного уровня в соответствии с нормативами и требованиями законодательства», — сказал Солодов.

Также по результатам встречи Солодов принял решение об уравнивании мер поддержки между сотрудниками скорой помощи и работниками больниц и поликлиник. Так, льготы, предусмотренные программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер», не распространяются на медработников скорой помощи. Исправить несправедливость губернатор Камчатки попросил уже в 2022 году.

«Считаю это несправедливым и в этой связи поручил это исправить Минздраву за счёт краевых мер поддержки. В ближайшее время соответствующие поправки будут внесены. Кроме того, буду обращаться в федеральный Минздрав для рассмотрения возможности устранения этого несоответствия», — отметил Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье ожидают, что в города и сёла по программе «Земский доктор» приедут жить и работать 33 специалиста, а по программе «Земский фельдшер» — 13 медиков.