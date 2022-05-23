Москва, , 13:23 — REGNUM Россия не препятствует вывозу украинского зерна в Польшу. Его можно отправлять эшелонами, которые доставляют Киеву оружие, заявил 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зерноток (зерно, урожай) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Комментируя угрозу мирового продовольственного кризиса, представитель Кремля подчеркнул, что проблема с транспортировкой украинского зерна по морю исходит не от России.

«Российская сторона совершенно не мешает Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу: оттуда же идут эшелоны с оружием, никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно», — сказал Песков журналистам.

Что касается морского пути, то небезопасным его сделала Украина, заминировавшая акваторию. Для возобновления навигации нужны специальные меры, об этом российский президент Владимир Путин говорил на недавней встрече с генсеком ООН.

Кроме того, добавил Песков, к обвалу на рынке привели установленные санкционные ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД опровергли заявления о якобы заблокированном Россией в черноморских портах украинском зерне. Утверждения о возникновении из-за этого на рынке дефицита зерна — спекуляция, подчеркнули в ведомстве.

Читайте также: Россия попросила страны ЕАЭС ограничить экспорт зерна в третьи страны