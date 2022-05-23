Окленд, Новая Зеландия, , 13:22 — REGNUM Президентские выборы Колумбии за рубежом начались с открытия избирательных участков в Окленде (Новая Зеландия). Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на заявление властей.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Голосование в заграничных консульствах и дипломатических учреждениях будет продолжаться до 29 мая — дня, когда голосование стартует непосредственно в Колумбии.

Из-за разницы во времени выборы в Новой Зеландии начались в 08:00 по местному времени 23 мая (20:00 GMT 22 мая). За Новой Зеландией постепенно последуют Австралия, страны Азии, Африки, Европы, Латинской Америки, Карибского бассейна и Северной Америки.

В общей сложности 972 764 колумбийца имеют право проголосовать за границей.

Отмечается также, что39 002 239 граждан могут проголосовать на 12 263 избирательных участках, установленных по всей стране.

Кандидат в президенты от коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро является фаворитом на пост президента страны, согласно всем опросам.