Москва, , 13:22 — REGNUM Кишинёв вправе сама выбирать, оставаться ему в составе Содружества Независимых Государств (СНГ) или нет, но выход Молдавии из СНГ будет иметь негативные последствия для экономики страны. Об этом 23 мая заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Республики СНГ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В рамках СНГ Молдавия пользуется массой льгот и преимуществ, в частности является членом свободной зоны торговли, и, несомненно, выход из таких соглашений отразится негативным образом на её экономике», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что помимо этого, существует масса соглашений, касающихся миграции, социального обеспечения, других вещей, выход из которых, «повредит самой Молдавии больше, чем кому-либо».

«Нам кажется, это был бы неправильный шаг», — указал Руденко, подчеркнув при этом, что «это суверенный выбор самой Молдавии».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта президент страны Майя Санду заявила, что в Молдавии пока не рассматривают вопрос о выходе республики из СНГ. Напомним, 3 марта Санду подала заявку на вступление республики в Евросоюз. Тогда же она отметила, что ещё будет время на то, чтобы решить, нужно ли выходить из СНГ.

Бывший президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон считает, что выход Молдавии из Содружества независимых государств повлечёт за собой ряд негативных последствий для республики.