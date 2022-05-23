Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM Одиннадцатиклассники Ростова-на-Дону попрощаются со школьной скамьёй 25 июня. Выпускные вечера пройдут в образовательных учреждениях. Об этом сегодня, 23 мая, в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Выпускной-2019 в парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Выпускные у наших одиннадцатиклассников в этом году пройдут в единый день — 25 июня — во всех 102 школах Ростова. Общегородского торжества не планируется», — написал он.

Для девятиклассников выпускные организуют в школах с 27 по 30 июня.