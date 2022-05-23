Махачкала, , 13:21 — REGNUM Первый завод по производству гранулированных комбикормов будет введен в эксплуатацию в Дагестане. Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Линия производства и упаковки комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM

Проект строительства завода реализует ООО «Батыр-бройлер» — крупное предприятие полносистемного производства в сфере агропромышленного комплекса республики. При этом на производстве будет использоваться преимущественно отечественное оборудование и на данный момент все составляющие его компоненты уже на месте, ведутся монтажные работы.

Также мощность нового завода рассчитана на производство до 63 тысяч тонн гранулированных комбикормов ежегодно, предприятие должно быть введено в эксплуатацию до июля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что завод по производству полиэфирного штапельного волокна появится до конца 2022 года в городе Шахты Ростовской области.