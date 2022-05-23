Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, экс-глава Минтранса России Максим Соколов на своей странице в соцсети 23 мая сообщил о сложении полномочий вице-губернатора и о том, что он возглавил автомобилестроительную компанию «АвтоВАЗ».

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Соколов

Соколов высказал слова благодарности губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, команде городского правительства и администрации за совместную работу.

«Эти два с половиной года были непростыми, нам не раз приходилось отвечать на сложные вызовы. Но мне повезло — я всегда чувствовал надежное плечо коллег», — отметил Соколов.

Особые слова благодарности он высказал петербуржцам, поддержка и доверие которых «помогали двигаться только вперед».

«Любимому городу желаю становиться с каждым днем краше и благоустроенней, а его жителям — успехов во всех начинаниях и радости от каждого нового дня», — пожелал новый глава «АвтоВАЗа».

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Напомним, в 2012–2018 годах Максим Соколов возглавлял Минтранс России, затем работал в Группе ЛСР, с 2019 года — вице-губернатор Санкт-Петербурга.