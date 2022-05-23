Томск, , 13:20 — REGNUM В Томской области последние звонки для выпускников 9-11 классов пройдут 24–26 мая в очном формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Последний звонок

По словам начальника департамента общего образования региона Ирины Грабцевич, последний звонок прозвенит для 5,5 тысячи одиннадцатиклассников и 10 тысяч девятиклассников.

Торжественные церемонии выдачи аттестатов выпускникам девятых классов пройдут в школах с 14 июня по 5 июля, в одиннадцатых классах — с 16 июня по 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, праздники последнего звонка прошли в школах Краснодарского края 21 мая.

Читайте также: На Кубани последний звонок прозвенит для 88 тысяч выпускников