Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге госпитализировали в стационары 63 человека, заболевших COVID-19, сообщили 23 мая в региональном оперштабе. Это на три человека больше, чем в предыдущие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

В шести городских и одном федеральном стационарх Петербурга сейчас находятся 1367 пациентов с ковидом (+50 к уровню предшествующих суток). Из них в реанимации лежат 219 человек (+18), к аппаратам ИВЛ подключены 27 человек (+2). Всего в городе развернуто 1439 коронавирусных коек.

Амбулаторно лечатся от коронавирусной инфекции 2328 человек в Петербурге, за сутки их число не изменилось.

Напомним, за 22 мая в Петербурге выявлено 307 новых случаев заражения (-11), выздоровели 37 человек, умерли девять человек.