Париж, , 13:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на первом совете министров нового правительства, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Сайт президента Франции

Эммануэль Макрон выступил во время первого заседания совета министров нового правительства, утверждая, что сформировано «правительство, чтобы действовать на службе наших соотечественников».

Глава государства заверил, что целью нового мандата будет «прогресс», и призвал «действовать по существу и по форме» перед лицом «новых вызовов».

Как сообщало ИА REGNUM, команда нового главы правительства Франции впервые встретится в Елисейском дворце в Париже.

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