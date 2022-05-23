Париж, 23 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на первом совете министров нового правительства, передает BFM TV.

Сайт президента Франции Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон выступил во время первого заседания совета министров нового правительства, утверждая, что сформировано «правительство, чтобы действовать на службе наших соотечественников».

Глава государства заверил, что целью нового мандата будет «прогресс», и призвал «действовать по существу и по форме» перед лицом «новых вызовов».

Как сообщало ИА REGNUM, команда нового главы правительства Франции впервые встретится в Елисейском дворце в Париже.

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