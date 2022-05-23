Вологда, , 13:17 — REGNUM Сразу несколько районов Вологодчины накрыло снегопадом. Осадки выпали в Великоустюгском, Кич-Городецком и Никольском районах, cherinfo.

Великий Устюг cher-poisk.ru

По данным синоптиков, сегодня ночью на востоке области столбики термометра опускались до — 1 градуса. Днем возможны потепления до +3, однако осадки сохранятся. Завтра, 24 мая, в регионе ожидается аналогичная погода, ночью также возможен снег. Потеплеть на востоке должно только к концу недели.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад сегодня выпал также в Оренбургской области.