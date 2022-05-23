Ростов-на-Дону, 23 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону и приграничных с Луганской Народной Республикой районах тестируют оплату проезда транспортной картой «Тройка». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра.

Http://gradkostroma.ru Тройка

Новая билетная система запущена в Сальске, Миллерово и Чертково. Пилотный проект реализуется в рамках соглашения между правительствами Москвы и Ростовской области, направленного на развитие транспортной интеллектуальной системы донского региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Миллеровский район на западе граничит с ЛНР. Посёлок Чертково расположен на российско-украинской границе и образует практически единый населённый пункт с сопредельным посёлком Меловое Луганской области.

Напомним, осенью 2021 года сообщалось, что работу транспортной карты «Тройка» протестируют в Новочеркасске, Волгодонске, Миллерово, а также граничащем с Донбассом посёлке Чертково. Полностью реализовать проект на Дону планируется в 2022 году.