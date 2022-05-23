Москва, , 13:15 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» утвердила в должности своего президента экс-главу Минтранса РФ, вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Максим Соколов Kremlin.ru

«Совет директоров АО «АвтоВАЗ», крупнейшего российского производителя легковых автомобилей, основными акционерами которого являются Российская Федерация (в лице ФГУП «НАМИ») и госкорпорация «Ростех», принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности президента АО «АвтоВАЗ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что соответствующее решение совета директоров вступило в силу 23 мая 2022 года».

Таким образом, Соколов сменил Николя Мора, занимавшего пост главы компании с июня 2021 года.