Уфа, , 13:17 — REGNUM Заморозки до — 2 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Заморозки Free-Photos

Сообщается, что 24 мая 2022 года в регионе ожидается небольшой дождь. В некоторых районах возможна гроза. Температура воздуха в Башкирии ночью может понизиться до — 2 °C, днем воздух может прогреться до +22°С.

Отмечается, что ночью и утром на автотрассах местами возможен туман, видимость до 1000 метров.

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