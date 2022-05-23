Уфа, 23 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Заморозки до — 2 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Free-Photos Заморозки

Сообщается, что 24 мая 2022 года в регионе ожидается небольшой дождь. В некоторых районах возможна гроза. Температура воздуха в Башкирии ночью может понизиться до — 2 °C, днем воздух может прогреться до +22°С.

Отмечается, что ночью и утром на автотрассах местами возможен туман, видимость до 1000 метров.