Красноярск, 23 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 20 лесных пожаров на площади 923 га в 13 муниципалитетах. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 мая в региональном министерстве лесного хозяйства.

Firecorps.org Лесной пожар

Предварительные причины большинства возгораний — переход огня с земель иных категорий, действия местных жителей и сухие грозы.

Именно из-за сухой грозы возник пожар в национальном парке «Красноярские Столбы». Его ликвидировали на площади 14 га. Два возгорания произошло в Саяно-Шушенском заповеднике. Один пожар уже потушен.

На утро 23 мая в регионе действует 32 лесных пожара на площади 18,2 тыс. га. Угрозы населённым пунктам нет, заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС.

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