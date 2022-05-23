Петрозаводск, 23 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Республике Карелия в ближайшей перспективе ожидают экспоненциальный рост числа заболевших COVID-19 из-за снижения коллективного иммунитета населения с почти 90% до 38,2%. Об этом предупредил 23 мая министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

По его словам, ежедневные сводки показывают, что заболеваемость ковидом в России и в мире растёт вторую неделю подряд. По данным Минздрава России, с 15 по 21 мая в мире зарегистрировано более 5,7 млн заражений, что на 70% больше, чем за предыдущую неделю и соответствует уровню конца апреля. Смертность также резко пошла вверх. За семь дней из-за ковида в мире умерли 24,9 тысяч человек, что выше показателя прошлой недели сразу на 134%.

«В Карелии заболеваемость тоже имеет тренд к увеличению. Да, пока не такой сильный, но, вероятно, мы можем столкнуться в ближайшей перспективе даже с экспоненциальным ростом числа инфицированных», — указал Охлопков.

По его данным, если в середине февраля коллективный иммунитет в республике составлял 87%, то по данным на 20 мая — всего 38,2% (по РФ — 35,6%).

«С таким уровнем коллективного иммунитета вспышка ковида будет почти вероятной», — резюмировал министр.

Добавим, что всего с начала пандемии в Карелии зарегистрировано 135 304 инфицированных коронавирусом, в том числе 17 794 ребёнка. За прошедшие сутки выявлены 63 инфицированных (+2 к предыдущему дню), из них непривитых — 50 (79,3%). Выздоровел с начала пандемии 132 761 человек, за последние сутки — 67. Всего с начала пандемии от COVID-19 в Карелии умерло 1507 человек.