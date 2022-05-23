Шахты, Ростовская область, , 13:12 — REGNUM Завод по производству полиэфирного штапельного волокна появится до конца 2022 года в городе Шахты Ростовской области, сообщает 23 мая корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

При этом в данный момент на территории будущего завода работает предприятие ООО «Авангард», являющееся самым крупным в стране производителем нетканых текстильных материалов и изделий из них.

В то же время, строительство полиэфирного завода позволит использовать сырье собственного производства и это проект является импортозамещающим. На данный момент предприятие готово на 90%, и оно станет первым и пока единственным в РФ подобным предприятием.

Также известно, что планируемая мощность предприятия — 200 тонн в сутки и на нем уже сегодня выпускается порядка 15 тысяч влажных и сухих салфеток в месяц и около трех тысяч тонн нетканого полотна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение ближайших 10 лет доля автохтонных (местных, коренных по происхождению — ред.) вин на российском рынке может вырасти на 20-30%.