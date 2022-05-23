Тольятти, Самарская область, , 13:11 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» объявила о назначении нового генерального директора. С 23 мая руководитель предприятием будет бывший министр транспорта, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Максим Соколов Kremlin.ru

Ранее компания Renault продала контрольный пакет акций государству и покинула российский рынок. Права на «АвтоВАЗ» получил подведомственный Минпромторгу РФ институт НАМИ, также долей владеет корпорация «Ростех».

Как сообщало ИА REGNUM, завод АО «АвтоВАЗ» в городе Тольятти в перспективе сможет выпускать модели Renault Duster и Renault Sandero.