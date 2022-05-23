Москва, 23 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В конце прошлой недели 20 мая пара доллар/рубль впервые более чем за четыре года спускалась к отметке 57 руб., оттолкнувшись от которой, закрылась над уровнем 60 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 23 мая, давление на «американца» сохраняется — котировки опустились в район 58 руб., где пытаются определиться с дальнейшим вектором движения.

Резкое сокращение импорта при довольно низких темпах падения экспорта создали условия для беспрепятственного укрепления рубля, который «питается» валютными ограничениями.

Сейчас в копилке бычьих факторов российской валюты также находятся налоговый период в РФ и слабеющий доллар, который продолжает отступать от многолетних пиков на международной арене.

В недавней волне роста немалую роль сыграл и психологический фактор — тот факт, что доллар не отстоял уровень 60 руб., застал врасплох многих игроков, которые до последнего момента надеялись, что эта отметка не будет пройдена.

Соответственно, прокол важной поддержки спровоцировал ликвидацию лонгов по USD, который, к слову, отступил от мартовских пиков уже более чем на 50%.

Несмотря на пятничный прострел рубля, который был по большей части эмоциональным, дальнейший рост нашей валюты представляется маловероятным.

После прохождения пика налоговых выплат следует ожидать формирования дна и разворота пары от минимумов апреля 2018 года», — считает эксперт.

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