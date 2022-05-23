Оренбург, 23 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В больницы Оренбургской области за минувшие сутки, 22 мая, поступили шесть пациентов с коронавирусной инфекцией, что на один меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В стационарах лечатся 111 человек. Состояние 33 пациентов медики оценивают как тяжёлое. Пятеро находятся на ИВЛ. Ещё 71 человек получает кислородную поддержку. Ещё 70 — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 216 246 заражений коронавирусом, в том числе 44 случая — 22 мая. От коронавирусной инфекции скончался 4001 человек. За последние сутки зарегистрировано два смертельных исхода.