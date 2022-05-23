Каракас, 23 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Венесуэльский консорциум авиационной промышленности и авиационных услуг Conviasa объявил о начале коммерческих полетов между столицами Венесуэлы и Ирана с 18 июня. Об этом говорится в заявлении компании в социальных сетях.

Wilfredor Международный аэропорт имени Симона Боливара. Каракас

Маршрут Каракас — Тегеран будет осуществляться каждые 15 дней, и билеты уже доступны для приобретения на платформах продаж, причем для первого рейса действуют специальные тарифы, сообщила компания Conviasa на своей странице в Twitter.

В настоящее время венесуэльская авиакомпания выполняет коммерческие рейсы в Виру-Виру (Боливия), Канкун, Толуку и Санта-Лючию (Мексика), Москву (Россия), Гавану (Куба) и Панаму, причем два последних направления имеют пересадку в Манагуа (Никарагуа).

Компания также предлагает рейсы в Гуаякиль и Кито (Эквадор), Лиму (Перу), Мадрид (Испания), Буэнос-Айрес (Аргентина) и Сантьяго (Чили).