Москва, , 13:10 — REGNUM Украина может продолжать поставлять зерно на экспорт. Об этом 23 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия ведь всегда была достаточно надёжным экспортером зерна. Украина была достаточно надёжным экспортёром зерна. Собственно, российская сторона совершенно не мешает Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу. Оттуда же идут эшелоны с оружием? Никто им не мешает возить на этих же эшелонах обратно зерно туда», — заявил Песков.

«А что касается морского способа транспортировки, то мы говорим: не мы являемся источником этой проблемы. По альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же не мы является источниками проблемы, которые ведут к угрозе мирового голода. Источниками этой проблемы являются те, кто ввёл санкции против нас, и сами санкции, которые действуют», — указал он.