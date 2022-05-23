Москва, 23 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Украина может продолжать поставлять зерно на экспорт. Об этом 23 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Россия ведь всегда была достаточно надёжным экспортером зерна. Украина была достаточно надёжным экспортёром зерна. Собственно, российская сторона совершенно не мешает Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу. Оттуда же идут эшелоны с оружием? Никто им не мешает возить на этих же эшелонах обратно зерно туда», — заявил Песков.

«А что касается морского способа транспортировки, то мы говорим: не мы являемся источником этой проблемы. По альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же не мы является источниками проблем, которые ведут к угрозе мирового голода. Источниками этой проблемы являются те, кто ввёл санкции против нас, и сами санкции, которые действуют», — указал он.