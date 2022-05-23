Самара, , 13:10 — REGNUM Опасения российских молочников лишиться иностранных поставок закваски, которую используют для приготовления сметаны, творога и других кисломолочных товаров, а значит, сокращать выпуск продукции, верны. Об этом ИА REGNUM 23 мая заявил член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, фермер Кирилл Ермоленко.

Бутылка кефира Цитата из к/ф «Пес Барбос и необычный кросс». реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР

«В условиях санкций, а точнее при закрытии всех или почти всех поставок из Европы, вопрос закупки закваски стоит остро. Конечно, в нашей стране нет в нужном объёме закваски в виде порошка. Но нет худа без добра, абсолютно любая домохозяйка может изготовить закваску для творога, кефира и сметаны в домашних условиях. Рецептура закваски не сложная, хотя и требует небольшой сноровки. Причём делается она на основе кефира», — отметил Ермоленко.

По его мнению, качество домашней закваски намного выше, чем порошковой.

«Если наши домохозяйки могут произвести домашнюю закваску, разве наши молочники не смогут? Да, для этого придётся выделять дополнительные рабочие мощности, да, придётся настраивать по-новому весь технологический процесс. И да, кефир, сливки и творог получатся дороже, хотя не намного. Но и качество продуктов на основе домашней закваски будет выше, чем с порошковым аналогом», — добавил эксперт.

Напомним, «Известия» сообщили о жалобах отечественных производителей кисломолочной продукции на проблемы при покупке закваски за рубежом. При этом в Минсельхозе уверяют, что у отечественных предприятий сформированы достаточные запасы сырья и компонентов, а логистические сложности решаются.