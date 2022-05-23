Казань, , 13:09 — REGNUM Казанский «Рубин» не будет продлевать контракты с защитником Георгием Зотовым и полузащитником Владиславом Игнатьевым. Об этом 23 мая сообщил журналистам генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

Казань-арена Kazaneer

«Контракты Георгия Зотова и Владислава Игнатьева с «Рубином» уже закончились», — сказал Сайманов.

31-летний Зотов сыграл 26 матчей в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги. На счету Игнатьева 11 матчей и один гол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сайманов заявил, что Леонид Слуцкий останется главным тренером «Рубина».

Читайте также: Слуцкий останется главным тренером «Рубина», несмотря на вылет из РПЛ