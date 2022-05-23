Москва, , 13:08 — REGNUM Власти Польши занимают в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия, заявил 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее власти Польши приняли решение не продлять соглашение с Газпромом о поставках российского газа.

«Что будет дальше — сейчас вряд ли кто-то возьмется прогнозировать, потому что это просто невозможно. Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что «сейчас вряд ли возможно говорить о каких-то договорных отношениях, поскольку Польша давно отказалась платить за газ», вместе с тем продолжает косвенно его получать, «покупая его дороже с другой стороны по известной схеме байпасов».

Как сообщало ИА REGNUM, польское правительство досрочно разрывает соглашение с Россией о поставках природного газа.

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