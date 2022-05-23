* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 23 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Источники в афганском городе Газни опубликовали фотографии указателя улицы, названной в честь афганского политика Абдул Али Мазари, утверждая, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снесли указатель. По сообщению информационного агентства «Шафакна», эти фотографии были опубликованы в социальных сетях.

ISAF Headquarters Public Affairs Office Газни

В первые дни своего правления талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осквернили указатель разными надписями и рисунками, но теперь они его ликвидировали. Эта улица была названа Шахид Мазари в 2017 году местными властями бывшего правительства в районе Хайдарабадского моста в Газни.

Стоит отметить, что в первый день падения Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также подожгли портрет Ахмад Шаха Масуда на площади Масуда в Газни.

Граждане говорят, что продолжающееся неуважение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к видным деятелям этнических меньшинств усилило общественную ненависть и отвращение к движению.

Абдул Али Мазари (1946-1995) — афганский политик, лидер афганских хазарейцев во время советского вторжения в Афганистан и после. Был схвачен и убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (выброшен из вертолёта в воздухе) в период их первого правления. Его тело было найдено в районе города Газни. Посмертно удостоен звания «Мученик национального единства» в 2016 году.

Ахмад Шах Масуд (1953-2001) — афганский полевой командир таджикского происхождения, министр обороны Афганистана (1992-1996). Один из лидеров партии Исламское общество Афганистана. В 2001 году был убит террористами-смертниками, выдававшими себя за журналистов. По версии спецслужб, в кругах Ахмад Шаха Масуда находились завербованные американскими спецслужбами исполнители ликвидации Усамы бен Ладена. Но бен Ладен превентивно ликвидировал Ахмад Шаха Масуда.