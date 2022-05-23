Москва, 23 мая 2022, 13:05 — REGNUM В офисах 61% российских компаний установлены камеры видеонаблюдения. Каждый пятый сотрудник относится к этому отрицательно (19%), свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.
По их мнению, видеонаблюдение в офисе нарушает их права, создает неудобства и дискомфорт. Чаще такой точке зрения придерживаются работники старше 45 лет (21%).
Одобряют видеонаблюдение на рабочем месте 28% работников. По их мнению, легко разрешаются многие спорные ситуации, безопасность. Безразличны к камерам видеонаблюдения на работе 47%.
Опрос проведён 27 апреля —19 мая 2022 года. Опрошены 500 менеджеры по персоналу в 390 населенных пунктах РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, российское программное обеспечение для систем видеонаблюдения создала в рамках импортозамещения компания из Перми «ВИПАКС».
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