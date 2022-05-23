Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM В Ленинградской области зафиксирована высокая активность клещей, регион потратил уже 59 млн рублей на закупку вакцины от клещевого энцефалита, сообщили 23 мая в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Клещ

В 2022 году привито уже 30 тыс. человек. Несмотря на то, что вакцинация проводится круглогодично, медики рекомендуют сделать прививку до начала сезона активности клещей.

«Первые две прививки делают с промежутком семь месяцев, ревакцинация через 12 месяцев, а далее — раз в три года», — добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор по Ленинградской области отмечает высокую активность клещей в текущем году. На данный момент, как стало известно ИА REGNUM, от присасывания клещей в регионе пострадали 1158 человек.

В Ленобласти продолжается обработка от клещей общественных территорий — большинство муниципальных образований уже обработали территории детского отдыха, парки и зоны отдыха, но работы еще продолжаются.

«Медики тоже наготове: на 59 млн рублей закуплены вакцины, — уточнили в пресс-службе. — Для тех непривитых, кого всё же укусил клещ, в 2022 году закуплено 4,4 тыс. доз противоклещевого иммуноглобулина».

Напомним, что при укусе необходимо обратиться в любую ближайшую медицинскую организацию. Там помогут вытащить насекомое и направят на исследование. Ребенку сразу при обращении введут иммуноглобулин (если прошло меньше 72 часов), взрослому — по результатам анализа клеща.

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