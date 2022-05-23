Абакан, , 13:02 — REGNUM В апреле 2022 года в Хакасии годовая инфляция почти не изменилась по сравнению с мартом, составив 21,69% (в марте — 21,72%). Об этом ИА REGNUM сообщили 23 мая в Центральном банке РФ.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что этот показатель в Хакасии превысил показатели по Сибирскому федеральному округу (19,35%) и России (17,83%).

Что касается продовольственных товаров, годовой прирост цен на них в апреле ускорился на 0,67 п. п. — до 20,51%. Наблюдалось ускорение роста цен на мясные полуфабрикаты, копчёности, мясные консервы. Причиной стал рост затрат на сырьё и упаковку из-за удлинения логистических цепочек. Кондитерские изделия дорожали из-за увеличения в предыдущие периоды закупочных цен на сырьё и упаковочные материалы.

При этом на региональном рынке расширилось предложение овощей. Это отчасти сдержало ускорение роста цен на продовольствие в целом.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в апреле текущего года замедлился на 0,59 п. п. — до 25,82%.

Снизился потребительский спрос после его ажиотажного роста в марте. Рубль укрепился. Эти факторы привели к замедлению роста цен на теле- и радиотовары, персональные компьютеры, другие электротовары, смартфоны.

Рост цен на бензин и дизельное топливо замедлился из-за роста предложения моторного топлива на внутреннем рынке за счёт сокращения экспорта.

Вместе с тем, ускорился годовой рост цен на легковые автомобили, моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметические товары. Это произошло из-за снижения предложения на фоне приостановки деятельности в России ряда зарубежных компаний, а также сокращения импортных поставок.

Годовой прирост цен на услуги в Хакасии в апреле практически не изменился, составив 15,51%. Укрепление рубля привело к замедлению роста цен на авиабилеты, туристические поездки на отдых в Турцию и Египет. Также на ситуацию повлияло снижение спроса из-за усиления геополитической напряжённости.

Ускорился рост цен на некоторые стоматологические услуги (первичный осмотр, лечение и протезирование). Это произошло из-за роста издержек стоматологических клиник, связанного с подорожанием импортных лекарственных средств, материалов и инструментов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уральском федеральном округе за апрель годовая инфляция возросла с 14,13% в марте до 15,21%.

Читайте также: В Уральском ФО годовая инфляция оказалась ниже среднероссийской