Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге выявили 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 мая в федеральном оперштабе. Это больше, чем в любом другом регионе России. На втором месте идёт Москва, где было подтверждено за сутки 229 случаев COVID-19, на третьем — Свердловская область (168 случаев).

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

В то же время суточная цифра заболеваемости в Петербурге неуклонно снижается — за 22 мая она уменьшилась на 12 случаев. За последние сутки вылечились от ковида 37 петербуржцев, скончались девять больных COVID-19.

Всего с марта 2020 года в Петербурге выявлено 1 527 229 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 490 313 человек, умерли от ковида, как основной причины смерти, 33 756 человек. По абсолютным цифрам «первенство» в ходе эпидемии остаётся за Москвой.

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