Багдад, , 13:05 — REGNUM Власти Иракского Курдистана сообщили о временном прекращении работы аэропортов городов Сулеймания и Эрбиль из-за пыльной бури. Об этом 23 мая сообщает Shafaq.

Пыльная буря-min @HorvanRafaat©

По данным журналистов, решение было принято властями автономии вслед за закрытием аэропортов Багдада, Басры и других городов страны в понедельник, 23 мая.

Отмечается, что из-за непогоды видимость сократилась до 400 метров.

Ранее в правительстве Ирака сообщили о временном прекращении работы всех государственных учреждений и введении режима чрезвычайной ситуации. Больницы и медицинские учреждения страны были переведены на усиленный режим работы из-за резкого роста лёгочных заболеваний по всей территории страны.