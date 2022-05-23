Пермь, , 13:00 — REGNUM В ковидные отделения Пермского края за сутки, 22 мая, поступили 24 ковид-пациента. Предыдущий суточный показатель госпитализаций составлял восемь, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в стационарах региона лечатся 268 человек с коронавирусной инфекцией. В тяжёлом состоянии находятся 38 пациентов. Из них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье выявили 369 333 заражений коронавирусом. За 22 мая зафиксировано 88 случаев. Число жертв заболевания достигло 8789. За минувшие сутки подтверждено два летальных исхода.