Петропавловск-Камчатский, , 13:00 — REGNUM На Камчатке в субботу 21 мая перед зданием краевого УМВД пытался устроить акт самосожжения юрист, член общественного экспертного совета по развитию гражданского общества при правительстве региона Андрей Саркисян, сообщило ИА «Кам 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Мужчина уже облил себя бензином, но его остановила приехавшая депутат Законодательного собрания Камчатки Александра Новикова. Сообщается, что она знала о планах Саркисяна.

Перед попыткой сжечь себя мужчина записал видеообращение. Выяснилось, что на подобные действия он пошёл после того, как на него возбудили дело об административном нарушении за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Но сам Саркисян не согласен с такой квалификацией своих действий.

«Пять лет я делал в этой стране людям добро, боролся за их права, пытался балансировать как-то между вами, разговаривать. Но вы не понимаете. У вас только в глазах цифры, статистика и поиск врагов», — обратился Саркисян к полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, на жителя Камчатки, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, возбудили уголовное дело.