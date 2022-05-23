Каракас, , 13:00 — REGNUM Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в северо-западном штате Фалькон был полностью взят под контроль и не повлиял на работу предприятия. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства страны Тарек эль-Айссами.

Пожар Pixabay.com

«На данный момент пожар полностью потушен. Все операции на НПЗ продолжаются в обычном режиме», — написал эль-Айссами.

По его словам, пожар произошел в одном из резервуаров для очистки воды, а именно в районе западной части прибрежного дока, что не поставило под угрозу ни одну из операций.

Министр также отметил работу сотрудников завода и пожарной бригады, направленной на локализацию огня.