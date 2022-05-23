Уфа, , 13:01 — REGNUM Сотрудники администрации главы Башкирии отчитались об имуществе и доходах за 2021 год. Соответствующая информация опубликована на сайте главы региона.

Чиновник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, согласно представленным сведениям, руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин задекларировал доход за 2021 год в размере 4 824 445,54 рублей. Он указал, что в собственности у него имеется квартира в 54,7 кв. метров. Также в его пользовании находятся квартира 68,8 кв. метров и жилое помещением площадью 300,5 кв. метров.

Первый заместитель руководителя администрации по внутренней политике Урал Кильсенбаев задекларировал доход за прошлый год в размете 4 169 116,02 рублей. В собственности у него находятся четыре земельных участка, один жилой дом, квартира (в общей совместной собственности) и объект незавершенного строительства. В пользовании он имеет земельный участок площадью 1424 кв. метров.

Заместитель руководителя администрации главы Башкирии Искандер Ахметвалеев заработал в 2021 году 4 171 028,37 рублей. В собственности у него имеется квартира 40,9 кв. метров (в индивидуальной собственности) и 90,7 кв. м (в общей совместной собственности), автомобиль Mitsubishi Outlander 2016 года выпуска.

Ранее сообщалось о том, что глава Башкирии Радий Хабиров за 2021 год задекларировал доход в сумме 7 298 081,50 рублей.