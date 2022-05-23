Уфа, 23 мая 2022, 13:01 — REGNUM Сотрудники администрации главы Башкирии отчитались об имуществе и доходах за 2021 год. Соответствующая информация опубликована на сайте главы региона.
Так, согласно представленным сведениям, руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин задекларировал доход за 2021 год в размере 4 824 445,54 рублей. Он указал, что в собственности у него имеется квартира в 54,7 кв. метров. Также в его пользовании находятся квартира 68,8 кв. метров и жилое помещением площадью 300,5 кв. метров.
Первый заместитель руководителя администрации по внутренней политике Урал Кильсенбаев задекларировал доход за прошлый год в размете 4 169 116,02 рублей. В собственности у него находятся четыре земельных участка, один жилой дом, квартира (в общей совместной собственности) и объект незавершенного строительства. В пользовании он имеет земельный участок площадью 1424 кв. метров.
Заместитель руководителя администрации главы Башкирии Искандер Ахметвалеев заработал в 2021 году 4 171 028,37 рублей. В собственности у него имеется квартира 40,9 кв. метров (в индивидуальной собственности) и 90,7 кв. м (в общей совместной собственности), автомобиль Mitsubishi Outlander 2016 года выпуска.
Ранее сообщалось о том, что глава Башкирии Радий Хабиров за 2021 год задекларировал доход в сумме 7 298 081,50 рублей.