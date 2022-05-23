Москва, , 12:57 — REGNUM Российские медики выявили свыше 4,1 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, об этом сообщили 23 мая журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Врачи Mos.ru

Всего выявлено 4158 новых случаев COVID-19, при этом выздоровели за сутки 5117 человек, скончались — 76 пациентов. Количество выздоровевших снизилось на 12% по сравнению с 22 мая.

«Количество госпитализаций за сутки составило 775 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 26,4%», — говорится в сообщении.

Госпитализаций стало больше в 20 регионах, меньше — в 50. В 15 регионах ситуация осталась прежней.

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