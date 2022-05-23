Красногорск, , 12:57 — REGNUM Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на территории Подмосковья должно осуществляться без происшествий и сбоев. Об этом 23 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению главы Подмосковья, руководители городских округов региона должны уделить этому вопросу повышенное внимание.

«Очень важна организация процесса. Дети сдают ОГЭ и ЕГЭ в разных школах. Все, что касается безопасности и организации, все должно быть на хорошем уровне», — сказал Воробьев.

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