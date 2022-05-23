Красногорск, 23 мая 2022, 12:57 — REGNUM Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на территории Подмосковья должно осуществляться без происшествий и сбоев. Об этом 23 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению главы Подмосковья, руководители городских округов региона должны уделить этому вопросу повышенное внимание.
«Очень важна организация процесса. Дети сдают ОГЭ и ЕГЭ в разных школах. Все, что касается безопасности и организации, все должно быть на хорошем уровне», — сказал Воробьев.
Читайте ранее в этом сюжете: Воробьев сообщил о новых мерах поддержки бизнеса в Подмосковье