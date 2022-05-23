Красногорск, 23 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на территории Подмосковья должно осуществляться без происшествий и сбоев. Об этом 23 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По мнению главы Подмосковья, руководители городских округов региона должны уделить этому вопросу повышенное внимание.

«Очень важна организация процесса. Дети сдают ОГЭ и ЕГЭ в разных школах. Все, что касается безопасности и организации, все должно быть на хорошем уровне», — сказал Воробьев.