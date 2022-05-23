Черкесск, 23 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. МВД Карачаево-Черкесии расширило зону поиска подозреваемого в убийстве туриста из Москвы. Теперь Абдуллаха Бостанова разыскивают в рамках объявленного международного розыска, сообщили 23 мая в пресс-службе МВД.

publicdomainpictures.net Убийство

«Сотрудники уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесской Республике разыскивают жителя станицы Зеленчукская, Зеленчукского района Бостанова Абдуллаха Магометовича 1988 года рождения. Мужчина объявлен в международный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля 2022 года в Карачаево-Черкесии был убит житель Москвы, направлявшийся в составе группы туристов в поселок Архыз из аэропорта Минеральные Воды. Во время остановки Ford Transit неподалеку от станицы Кардоникская к иномарке подъехал автомобиль с двумя местными жителями. Между туристами и местными произошел конфликт, во время которого жителю Москвы был нанесен смертельный удар ножом в область живота. После установления личности подозреваемого его объявили в федеральный розыск.