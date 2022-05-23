Подольск, Московская область, , 13:25 — REGNUM Генеральный директор логистической компании «ИД Логистикс Рус» (ID Logistics) Вера Горбачева обратилась в МВД с заявлением о возбуждении уголовного дела, обвинив оператора популярного телемагазина ООО «Маркет-ТВ», более известного как телемагазин «Шоп Энд Шоу» (Shop & Show), в нарушении обязательств на сумму, превышающую 158 миллионов рублей.

Телемагазин «Шоп Энд Шоу» Циатат из видео «Блок интерьерного покрытия «Нью-Йорк» New. «Shop and Show» (хобби)» (Shop and Show)

Как отмечается в заявлении, в 2018 году ООО «Маркет-ТВ» и ООО «ИД Логистикс Рус» заключили договор о предоставлении услуг в сфере логистики. «ИД Логистикс Рус» закупило и установило оборудование и системы на общую сумму 64,7 млн рублей (без учета НДС). Кроме того, «ИД Логистикс Рус» доставило на склад собственное оборудование и запас расходным материалов на общую сумму порядка 21 млн рублей. Впоследствии ООО «ИД Логистикс Рус» в одностороннем порядке расторгло договор в связи с задолженностью по оплате услуг со стороны ООО «Маркет-ТВ». На тот момент, по данным заявителя, размер задолженности составил около 158,4 млн рублей, не считая пеней за просроченные платежи.

«Маркет-ТВ» согласовало с «ИД Логистикс Рус» подготовку к переходу на собственную систему управления складом и новую систему вознаграждения за услуги исполнителя. После заключения договора, отмечается в заявлении, «Маркет-ТВ» перестало платить за услуги «ИД Логистикс Рус». Компания направила два уведомления «Маркет-ТВ», сообщив, что намерена прекратить оказание услуг до полного погашения задолженности.

16 марта, как отмечается в заявлении, Олег Воробьев, являющийся, по данным заявительницы главы «ИД Логистикc Рус» Веры Горбачевой, «конечным бенефициаром ООО «Маркет-ТВ», прислал ей сообщение в WhatsApp, согласно которому ее компания «не получит никаких выплат» и он «приложит для этого все усилия». В тот же день, отмечается в заявлении, «сотрудники «Маркет-ТВ» организовали включение пожарной сигнализации. Сотрудники «ИД Логистикс Рус» и привлеченные ими для оказания услуг работники сторонних организаций покинули склад в соответствии с правилами пожарной безопасности. После чего через док отделения Почты России на склад проникли неизвестные в масках под руководством менеджеров ООО «Маркет-ТВ Артема Чурилова, Егора Суслова, Дениса Абрисова, которые произвели захват склада и препятствовали возращению работников «ИД Логистикс Рус» на склад для оказания услуг по договору». С этого дня, пишет Горбачева, «ИД Логистикс Рус» не имеет доступа на склад и не может гарантировать сохранность переданных на хранение товарно-материальных ценностей, помимо этого расходные материалы и оборудование, принадлежащие «ИД Логистикс Рус», незаконно удерживаются и используются «Маркет-ТВ».

Согласно обращению в МВД, в середине апреля Воробьев предлагал Горбачевой «отказаться от своих требований по оплате задолженности за оказанные услуги и зачесть долги ООО «Маркет-ТВ» против мнимых результатов инвентаризации, оказывая давление поданным заявлением в полицию об открытии уголовного дела, поданным иском в суд о недостаче и в случае несогласия шантажирует «ИД Логистикс Рус» распространением порочащих сведений о компании в прессе и передачи порочащей информации клиентам и конкурентам «ИД Логистикс Рус».

В обращении в полицию «ИД Логистикс Рус» обвинило «Маркет-ТВ» в причинении ущерба в особо крупном размере. Кроме того, отмечает заявитель, «ООО «Маркет-ТВ» подало заведомо ложный донос в полицию, чтобы не погашать свой бесспорный долг».

«ООО «Маркет-ТВ» оплатило частично задолженность в размере 3 млн рублей с НДС (01.04.2022) и 15.6 млн руб с НДС (25.04.2022) за контрактное оборудование, — говорится в заявлении. — Таким образом оплата прошла только за оборудование, необходимое ООО «Маркет-ТВ» для работы склада».

Также Вера Горбачева обвинила Олега Воробьева в «прямом шантаже по распространению порочащих сведений в отношении ООО «ИД Логистике Рус» и просит МВД провести проверку сообщения и «возбудить уголовное дело в отношении лиц, причастных к совершенным преступлениям». На момент публикации статьи проверка информации, изложенной в заявлении продолжается.