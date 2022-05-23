Москва, 23 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Прогнозировать ситуацию с транзитом российского газа по газопроводу «Ямал — Европа» вряд ли возможно. Об этом 23 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это тема, которая, конечно же, заслуживает внимания — при том понимании, что существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма и весьма напряженно сейчас функционируют», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что Россия, а не Польша наложила запрет на использование газопровода «Ямал — Европа».

Ранее Газпром ввёл санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ, которой принадлежит часть участка газопровода «Ямал — Европа».